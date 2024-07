Pogacar mette le mani sul Tour: battuto Vingegaard sui Pirenei

SAINT-LARY SOULAN (Francia) - Tadej Pogacar domina la 14ª tappa del Tour de France (da Pau a Saint Lary Soulan per 151 km, primo arrivo in salita dell'edizione 2024) e inizia ad intravedere il 3° titolo nella Grand Boucle. Il ciclista sloveno della UAE Team Emirates ha vinto il solitaria una con grande strategia di squadra: il momento cruciale è arrivato a 4 km dall’arrivo quando lo sloveno riprende Adam Yates (suo compagno di squadra) e nel momento in cui Vingegaard si stava riavvicinando Tadej ha scavato il solco decisivo. Jonas Vingegaard (Team Visma) chiude 2° al traguardo a 38" dal fuoriclasse sloveno che adesso in classifica generale allunga a 1'57" sul rivale danese a 2'22" su Remco Evenepoel (Remco Evenepoel). Ottima prova per Giulio Ciccone (Lidl-Trek) con un altro ottimo 5° posto a 1'23" dal vincitore.