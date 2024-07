Pogacar: "Ho seguito l'istinto e sono contento. Lavoro pazzesco"

SAINT-LARY SOULAN (Francia) - Tadej Pogacar vince la 14ª tappa del Tour de France battendo il suo diretto rivale Jonas Vingegaard ed allungando sul danese a 1'57" nella classifica generale. Le parole del ciclista della UAE Team Emirates dopo il suo 13° successo personale nella Grand Boucle: "Gioco di squadra o istinto (in merito al primo strappo per riprendere Yates)? Ho seguito l'istinto, volevo vincere la tappa nello sprint ristretto, invece ho usato Yates come ponte per creare il gap. Poi ho visto che gli uomini della Visma non sono riusciti a reagire: ringrazio la squadra, questa vittoria è tutta per loro - aggiunge - Come ho detto volevo vincere allo sprint prendendo qualche secondo di abbuono, ma alla fine è andata meglio così. Sono felice, il vantaggio in classifica si è dilatato, c'è una buona energia in squadra, abbiamo sfruttato tutto questo. È una buonissima giornata, sono estremamente felice. Voglio mantenere questa forma, questa situazione e questa posizione in classifica".