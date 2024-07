Pogacar, patatine in faccia: arrestato l'autore del folle gesto

Era probabilmente piuttosto alticcio lo spettatore che ieri, al Tour de France, ha lanciato delle patatine fritte in faccia a Tadej Pogacar a due chilometri dal traguardo, per poi ripetere il gesto contro Jonas Vingegaard. Un gesto che è costato l'arresto immediato al suo autore perché, hanno riferito alcuni testimoni, la scena non è sfuggita ad un gendarme che si trovava nelle vicinanze ed è immediatamente intervenuto.