Pogacar cannibale, anche la 15ª tappa è sua! Vingegaard si arrende, Evenepoel crolla

Pogacar fenomenale, Tour blindato

Il danese Jonas Vingegaard ha tentato di sorprendere il campione della Uae Emirates nell'ultima salita ma non ha resistito al suo contrattacco ed è arrivato al traguardo con 1'08'' di distacco. Resta secondo in classifica, ma è scivolato a oltre tre minuti. Terzo posto a 2'51'' di ritardo per l'altro uomo di classifica, Remco Evenepoel, che ora accusa un distacco di oltre cinque minuti dal leader. Ancora più staccati gli altri uomini di classifica, in una frazione caratterizzata dal gran ritmo della Visma-Lease a Bike, che ha annullato la fuga di giornata con Richard Carapaz ultimo ad arrendersi. Momento di difficoltà invece per Giulio Ciccone, che ha perso subito terreno sull'ultima salita e ha chiuso tredicesimo a 6'29" da Pogacar.