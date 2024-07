Pogacar: "I Pirenei mi amano, adesso ho un bel margine su Vingegaard"

"Non avrei mai immaginato un finale così per come era iniziata questa seconda settimana. Oggi è una giornata caldissima, è stata molto dura, io di solito soffro il caldo ma la squadra ha fatto un ottimo lavoro anche nel tenermi fresco. E' stata una tappa incredibile". Lo ha detto la maglia gialla del Tour de France Tadej Pogacar dopo il successo nella tappa pirenaica con arrivo a Plateau de Beilles . "E' stata una bellissima vittoria di tappa - ha aggiunto il capitano dell'UAE Team Emirates - Amo i Pirenei, evidentemente loro amano me. Sono molto soddisfatto".

"Adesso ho un bel margine"

La Visma-Lease a bike "ha deciso di controllare e fare un ritmo forte per tutta la tappa, non sono mai stato preoccupato, ho cercato semplicemente di mantenermi fresco e di bere, così quando siamo arrivati ai piedi della salita stavo bene - ha aggiunto - Ero un po' al limite quando Vingegaard ha provato ad attaccarmi, poi ho capito che anche lui era in difficoltà così ho provato io. Ho visto che non aveva le gambe per andar via e allora ho provato a farlo io da solo, ed ha funzionato". Dopo la vittoria odierna Pogacar ha un vantaggio nella generale superiore ai tre minuti su Vingegaard: "Ero già contento di avere un minuto e 15 di vantaggio, adesso ho un bel margine, bisogna solo mantenere la concentrazione e rimanere con la stessa mentalità di oggi anche nell'ultima settimana. Sono contento ora ci sia il giorno di riposo, faremo una pedalata con la squadra per resettare un attimo ma non troppo".