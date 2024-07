Tour, Philipsen vince in volata la 16ª tappa! Pogacar sempre in giallo

NIMES (Francia) - E' ancora Jasper Philipsen della Alpecin-Deceuninck a conquistare la vittoria in volta nella tappa 16 del Tour de France, la Gruissan-Nimes di 188,6 chilometri. Il fulmine belga ha battuto sul traguardo il tedesco Phil Bauhaus e il norvegese Alexander Kristoff, raggiungendo a quota tre successi in questa Grande Boucle Biniam Girmay, caduto a ridosso del traguardo odierno, e Tadej Pogacar. La frazione tutta pianeggiante non ha creato problemi alla maglia gialla che ha mantenuto invariato il vantaggio in classifica sugli inseguitori.