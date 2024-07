Carapaz: "Al Tour ci sono i migliori e il sogno era vincere una tappa"

Richard Carapaz si aggiudica per distacco la tappa 17 del Tour de France trionfando a SuperDevoluy con una prestazione perfetta. Il campione olimpico di Tokyo ha commentato così il successo dopo aver tagliato il traguardo: "Vincere una tappa al Tour de France è il massimo, è qualcosa che abbiamo provato da inizio Tour. Era il primo obiettivo, sapevamo che fare la classifica sarebbe stato impossibile per noi. Il sogno era quello di vincere una tappa, oggi poi è stata una giornata durissima, con tutti questi attacchi e un gruppo in fuga così numeroso. Ma è una giornata che ricorderò davvero tanto tempo".

Carapaz: "Orgoglioso per l'Ecuador"

Dopo la prima vittoria al Tour, Carapaz ha aggiunto: "Sapevo che potevo muovermi bene in un gruppo così. Nella prima parte ho lasciato fare, volevo approfittare del momento giusto, poi nel finale mi sono sentito bene. Abbiamo fatto tutto alla perfezione, è una grande vittoria". "Qui al Tour vengono tutti i migliori, è la corsa più importante al mondo, qui tutte le squadre portano i migliori, il livello è pazzesco - ha concluso - Penso sia la corsa più importante proprio per questo livello. La reazione in Ecuador? Tutti quelli che ci seguono in America Latina saranno felici, sono molto orgoglioso di rappresentare quel continente".