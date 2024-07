Campenaerts, prima volta al Tour: vinta la 18ª tappa! Pogacar sempre leader

BARCELLONETTE (Francia) - Victor Campenaerts porta a casa la 18ª tappa del Tour de France infilando il primo prezioso successo in carriera nella Grande Boucle, come accaduto nella tappa 17 a Carapaz. Dopo quello ottenuto nel 2021 al Giro d'Italia al traguardo di Gorizia, seconda gioia in un grande giro per il belga della Lotto-Dstny che taglia per primo il traguardo a Barcellonette, dopo 179,5 km con partenza da Gap, al termine di un tragitto caratterizzato da una lunga fuga di ben 36 corridori partita al primo GPM dei cinque di giornata. A fare la differenza è la discesa dell'ultima salita con Kwiatkowski e Vercher che tengono fino alla volata finale conquistata con prepotenza da Campenaerts.