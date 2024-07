Tour, Campenaerts in lacrime: "Il momento più grande della mia carriera"

BARCELLONETTE (Francia) - Victor Campenaerts (Lotto Dstny) vince la 18ª tappa del Tour de France conquistando il primo successo in carriera nella Grand Boucle. Queste le sue commosse parole al temine della corsa: "È quello che tutti sognano, vincere una tappa al Tour, è un sogno che ho cullato a lungo. Dopo le classiche ho avuto un momento molto difficile. È il momento più grande della mia carriera, avevo questa tappa in mente da dicembre - aggiunge - Nella mia testa ho un futuro brillante nel ciclismo. Ho iniziato questo Tour con grandi motivazioni, questa sera festeggeremo col team che ha sempre avuto grande fiducia in me. La vittoria è per la mia fidanzata, che è sempre al mio fianco, e per mio figlio"