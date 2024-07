Pogacar imperiale, trionfa anche nella 19ª tappa e ipoteca il Tour de France

ISOLA 2000 (Francia) - Tadej Pogacar cala il poker e ipoteca il Tour de France trionfando anche nella 19ª tappa del Tour de France 2024, la Embrun–Isola 2000 di 144,6 km. Lo sloveno dell'Uae Team Emirates, maglia gialla in queste tre settimane di grande Boucle. ha costruito la propria vittoria sull'ultima salita. Prima, con un attacco agli 8,5 km dall'arrivo, ha staccato i rivali per la classifica generale Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel, poi è andato a prendere gli uomini in fuga, saltando poco prima dell'ultimo km Matteo Jorgenson. Domani è in programma la seconda tappa del clou alpino, la Nice-Col de la Couillole di 132.8 km.