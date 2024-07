Pogacar cala il poker: "Ci tenevo a vincere la tappa regina del Tour"

"Volevo la tappa regina, la Bonnet è una salita paurosa e iconica: sono molto contento, avevo grandi gambe oggi". Tadej Pogacar si gode il poker di vittorie al Tour de France ed una maglia gialla impossibile ormai da sfilargli di dosso. "Qui ci siamo allenati un mese tra Giro e Tour, è andato tutto in maniera perfetta - prosegue il fuoriclasse sloveno dell'Uae Team Emirates - Negli ultimi due chilometri ero un po' vuoto, per questo mi voltavo: quando ho preso Carapaz e Yates ero al limite e anche Jorgensen andava forte, così come tutti quelli che sono stati in fuga".