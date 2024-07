Tour de France, manita di Pogacar! Battuto ancora Vingegaard

COL DE COUILOLLE (Francia) - Tadej Pogacar (UAE Emirates) vince la 20ª tappa del Tour de France (da Nizza a Col de la Couilolle per 132 km) nonché l'ultima tappa di montagna. Tappa con finale thriller, a 1km è lotta a tre tra Pogacar, Vingegaard e Carapaz con l'ecuadoriano che inizia a cedere a 700 metri dall'arrivo e quindi, nuovamente, volata tra il danese e lo sloveno. Ai 150 Pogacar scatta, lascia sul posto il rivale (7") e si prende la quinta vittoria in questa edizione della Grand Boucle (come Merckx), la 16ª in carriera al Tour e la 19ª in stagione consolidando la sua egemonia. Domani chiude la competizione in maniera un po' anomale per motivi legati all'organizzazione delle Olimpiadi di Parigi, niente passerella ma crono da 33 km da Monaco a Nizza dove Pogacar potrebeb anche puntare al 6° storico centro.