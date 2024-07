Pogacar nella storia. 3º Tour in carriera e nuovo record

Cala il sipario sul Tour de France. Partito per la prima volta dall'Italia, la Grand Boucle ha raggiunto il suo ultimo e inedito traguardo di Nizza - scelta al posto di Parigi per via dei XXXIII Giochi Olimpici - . Ad aggiudicarsi la cronometro della 21ª tappa da 33,7 km è Tadej Pogacar, che grazie al tempo registrato di 45'24' può chiudere in bellezza il suo 3º Tour in carriera. Lo sloveno trionfa 3 anni dopo l'ultimo successo, chiudendo inoltre la corsa francese con 6 tappe vinte e superando così il precedente record di Eddy Merckx. A seguire, salgono sul podio di Nizza Vingegaard ed Evenepoel. Quarto posto per Jorgenson. Ciccone perde invece la 10ª posizione in classifica.