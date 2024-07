Pogacar: "Anno perfetto. Adesso il Mondiale"

"Sono davvero contento, non riesco a descrivervi quella che è la mia gioia. Gli ultimi due anni al Tour sono stati davvero duri, quest'anno è andato tutto alla perfezione". Così Tadej Pogacar, incoronato re della Grand Boucle per la 3ª volta in carriera dopo i trionfi del 2020 e 2021. Lo sloveno ha chiuso in bellezza aggiudicandosi la cronometro della 21ª tappa, mettendo così a segno il record di 6 vittorie in una sola edizione (superato il primato di Merckx)