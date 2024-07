Pogacar, messaggio social dopo il Tour: "Alzo un calice e dico grazie..."

Calato il sipario sul Tour de France, Tadej Pogacar si affida ai social per esprimere tutta la sua soddisfazione al termine di una Grande Boucle dominata nella quale sono stati tanti i record infranti. Lo sloveno, al suo terzo Tour in carriera. ha terminato la corsa francese con 6 tappe vinte, superando così il precedente record di Eddy Merckx, e dopo 26 anni è tornato a firmare la storica doppietta Giro-Tour che non si vedeva dai tempi del mitico Marco Pantani. Queste le parole del marziano in maglia giallo dopo la festa di Nizza.