Ciclismo, nuovo Tour de France in salita: Pogacar per il poker di trionfi

Dopo molti anni il Tour de France torna ad avere l’altimetria nettamente più severa del Giro d’Italia. La società Amaury Sport Organization ha presentato ieri a Parigi il percorso della Grande Boucle 2025 che scatterà da Lille Metropole il 5 luglio e terminerà con la Mantes La Ville-Parigi domenica 27. Avrà 5 arrivi in salita, 6 tappe d’alta montagna, 7 per velocisti. Coi suoi 212 km al 2° giorno la tappa di Boulogne sur Mer sarà la più lunga. Nel Tour 2025 si vedrà una sola cronometro per passisti a Caen (33 km, 5ª tappa). «Se parteciperò – dichiara Remco Evenepoel, leader della Soudal Quick Step – a Caen potrò indossare la maglia gialla». Il belga saprà a dicembre se farà la prossima Grande Boucle. Si correrà contro il tempo anche nella 13ª tappa da Loudenvielle a Peyragudes: 11 chilometri in salita. Nei primi giorni potranno sfogarsi finisseur e velocisti. La prima vera sfida tra grimpeurs avverrà alla 10ª tappa, Emmezat-Le Mont Dore (163 km) con 8 Gran Premi della Montagna nel Massiccio Centrale, compreso il Puy de Dome, e 4400 metri di dislivello. La 12ª tappa con partenza ad Auch, 181 km e 3850 metri di dislivello, finirà sull’erta pirenaica di Hautacam; verrà affrontata dopo i colli di Soulor e Borderes. Storici tenetevi forte: la 14ª frazione sarà il tappone pirenaico da Pau a Superbagneres de Luchon (183 km), dislivello 5500. I leggendari Tourmalet, Aspin e Peyresourde attendono i protagonisti, oltre all’erta finale di Superbagneres (12, 4 km) al 7,5 % di pendenza. L’altimetria s’impennerà ancora in Provenza col termine della tappa (172 km) in cima al Mont Ventoux. Marco Pantani ci vinse una tappa al Tour del 2000 con Lance Armstrong in scia. È di “Pantaniana” memoria anche la tappa numero 18 sulle Alpi con dislivello di 5500 metri in 171 km: dopo Glandon e Madeleine terminerà a Courchevel-Col de La Loze.



Il 16 luglio 2000 Pantani ottenne la sua ultima vittoria di tappa nella storia del Tour proprio a Courchevel staccando nettamente Armstrong. La Savoia ospiterà il 25 luglio la tappa successiva: tanta salita in 130 km da Albertville ai 2052 metri di La Plagne. I giochi saranno fatti in vista della passerella ai Campi Elisi di Parigi 48 ore dopo. L’anno scorso il Tour era terminato a Nizza causa l’imminenza delle Olimpiadi nella Capitale. Al 90% Tadej Pogacar (Uae Emirates) parteciperà alla Grande Boucle 2025 per puntare al poker di successi. «La decisione definitiva – fa notare il suo ds Marco Marzano – verrà presa dopo la presentazione di Giro d’Italia e Vuelta. È un Tour con tantissima salita e una sola crono pianeggiante. Ha un percorso adatto alla grande sfida tra il nostro Pogacar e Vingegaard». L’organizzazione ha ridotto la lunghezza delle tappe: «Ciò renderà il Tour molto più faticoso – aggiunge Marzano – perché la bagarre generata dai numerosi corridori di scena in funzione dei successi parziali trasformerà ogni tappa in una classica. Non esisteranno tappe di trasferimento». Tutti temono il tappone pirenaico di Superbagneres. «Col caldo torrido – afferma Marzano – farà molto male anche il Mont Ventoux». La Amaury Sport Organization ieri ha presentato il prossimo Tour de France femminile (26 luglio-3 agosto) di 1165 km e 17240 metri di dislivello che inizierà in Bretagna e terminerà sulle Alpi con le maggiori difficoltà nelle ultime 4 tappe. Nella settima, Bourg en Bresse-Chambery (160 km) andrà scalato il Col du Granier. Il giorno successivo la Chambery-Saint Francois Longchamp (112 km) finirà sulla Madeleine. Ultima tappa Praz sur Arly-Chatel (124 km).