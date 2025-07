Tour de France su Eurosport: da sabato 5 luglio via allo spettacolo

TORINO - C’è una grande estate sportiva da vivere su Eurosport - visibile su discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels - a partire dal Tour de France, l’evento più atteso del ciclismo in diretta integrale dalla partenza di sabato 5 luglio a Lilla, all’ultimo traguardo di domenica 27 sugli Champs-Élysées. Un Tour che per l’ennesima volta metterà a confronto i campioni delle ultime cinque edizioni, Tadej Pogacar (3) e Jonas Vingegaard (2), alla conquista della maglia gialla, ma che potrà anche parlare italiano fra le volate di Jonathan Milan e le prove contro il tempo di Filippo Ganna . Il Tour de France è il primo grande evento sportivo mondiale che segna per Eurosport il rafforzamento di un modello distributivo che privilegia lo streaming, in partnership con i principali attori del mercato italiano - Dazn, TimVision e Prime Video Channels - oltre ovviamente al proprio servizio ott discovery+ e, in futuro, a HBO Max.

Sono solo Tour su Eurosport

Il Tour sarà accompagnato in palinsesto dal Giro d’Italia Women, live dal 6 al 13 luglio, dal Tour de France Femmes dal 26 luglio al 3 agosto e da sabato 23 agosto dall’esclusiva della Vuelta di Spagna. Alle gare su strada, poi, si aggiunge lo spettacolare circuito World Series della mountain-bike.Grande protagonista in estate anche il grande golf del PGA Tour, grazie a un agosto molto intenso con FedEx St. Jude Championship, Bmw Championship e Tour Championship in rapida successione. Tantissimo spazio dedicato anche ai motori con il campionato WEC dominato dalla Ferrari AF Corse - vincitrice di tutte le prove fin qui disputate, compresa la 24 Ore di Le Mans - lo Speedway e la Formula E a scandire le tappe di un’estate ricca di emozioni. I combattimenti sull’ottagono Ufc proseguono dopo il grande ritorno di Topuria e il fighter italiano Marvin Vettori sfiderà Allen a Ufc 318 nella notte tra il 19 e il 20 luglio. Il tennis tornerà poi protagonista su Eurosport ad agosto con la nuovissima Legends Cup firmata da Bjorn Borg e a settembre con la Laver Cup, il torneo dei continenti fra Team Europe e Team World - capitanati per la prima volta da Yannick Noah e Andre Agassi - in diretta esclusiva da San Francisco con Carlos Alcaraz e l’astro nascente del tennis mondiale Joao Fonseca. In attesa ovviamente che la stagione riparta con i primi due Slam, in esclusiva su Eurosport, Australian Open e Roland-Garros.