Fotofinish, cadute, ritiri. È il Tour delle polemiche

Il fotofinish premia Tim Merlier, belga della Soudal-Quick Step. Jonathan Milan deve inchinarsi per pochi centimetri alla classe del campione d’Europa. La terza tappa del Tour de France, Valenciennes-Dunkerque, ha proposto in quantità industriale emozioni, paurose cadute, raffiche di vento contrario e polemiche. Sembrava il giorno giusto per festeggiare un italiano vincitore di tappa sei anni dopo Vincenzo Nibali e invece nella storica Dunkerque