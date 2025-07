Milan, via il tabù Tour de France! L’Italia torna al successo dopo 113 tappe

Tour de France, le parole di Milan dopo la vittoria

"Ancora non ho realizzato cosa abbiamo fatto. Siamo venuti con aspettative e sogni, ero molto fiducioso. Ci ero andato molto vicino nella tappa vinta da Merlier, forse l'altro giorno sono partito un po' troppo presto, ma oggi ero concentratissimo. I ragazzi hanno fatto un grande lavoro fino all'ultimo chilometro, che è stato molto duro e stressante. Ho aspettato il più possibile, sapevo che era un finale in cui potevo esprimermi al meglio. Tutti vogliono vincere una tappa al Tour, sono molto felice per me e per tutta la squadra. Ora devo riposare il più possibile, domani ci riproveremo. Vincere con questa maglia verde vuole dire tanto per me e per l'Italia, sono felicissimo del risultato". Lo ha detto il friulano della Lidl-Trek, Jonathan Milan, ai microfoni di Eurosport dopo aver trionfato nell'ottava tappa del Tour de France 2025, la Saint Meen le Grand-Laval Espace Mayenne di 171, 4 chilometri, che ha poi concluso: "Il livello qui è altissimo e a questo punto posso dire che ce la siamo meritata. Domani ci riproveremo. E' una vittoria che significa molto per me e, dopo questo lunghissimo digiuno, anche per l'Italia".