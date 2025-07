Il giallo del Tour al bivio decisivo, il verde di Milan risplende con tutta la sua forza

Come in un raptus d'artista, è la maglia sulle spalle del 24enne corazziere friulano della Lidl-Trek a spiccare in un groviglio d'acqua e carbonio

Pubblicato il 24 luglio 2025, 06:15 1 min Tour de France