Pogi, Vingegaard e... Tutto il meglio al Tour

A dar credito alle attese, il Tour de France 2026 si annuncia come uno dei più straordinari punti di fuga del ciclismo. Contemporaneo, giusto per non allargarsi troppo. E non è questione di gergo, di termini cari alle due ruote: verso il punto di fuga, infatti, convergono tutte le rette utili a comporre un disegno in prospettiva. E così, in fondo, sarà da domani: le virtuose linee della straordinaria carriera dei Tadej Pogacar e dei Jonas V