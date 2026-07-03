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Pogi, Vingegaard e... Tutto il meglio al Tour

Il via da Barcellona, chiusura con doppia Alpe d’Huez. Lo sloveno può fare la storia. Merckx: "Sì, vincerà per la 5ª volta. E poi la 6ª..."
Daniele Galosso
1 min
Tour de FrancePogacarVingegaard
Pogi, Vingegaard e... Tutto il meglio al Tour© EPA

A dar credito alle attese, il Tour de France 2026 si annuncia come uno dei più straordinari punti di fuga del ciclismo. Contemporaneo, giusto per non allargarsi troppo. E non è questione di gergo, di termini cari alle due ruote: verso il punto di fuga, infatti, convergono tutte le rette utili a comporre un disegno in prospettiva. E così, in fondo, sarà da domani: le virtuose linee della straordinaria carriera dei Tadej Pogacar e dei Jonas V

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