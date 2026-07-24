Capolavoro Pogacar: vince anche sull'Alpe d'Huez e batte il record di Pantani

La gioia di Pogacar

"È qualcosa di speciale, c'è stata un'atmosfera pazzesca su tutta la salita. Devo ringraziare tutta la squadra, oggi stavo correndo per i miei compagni. Sono assolutamente felice di aver preso questa vittoria - ha detto la maglia gialla del Tour de France Tadej Pogacar dopo aver ottenuto la sua prima vittoria in cima all'Alpe d'Huez -. Sapevo che avevo ottime gambe, ho visto che non eravamo rimasti tanti nel gruppo maglia gialla e ho detto 'proviamoci' e ho deciso di andare a tutta fino alla fine - ha proseguito lo sloveno -. Alla fine ho dovuto lottare contro degli ottimi corridori, però si stavano un po' controllando nel finale e così sono riuscito a prendere questa tappa". Domani è in programma un'altra tappa in salita con un secondo arrivo sull'Alpe d'Huez. "Sono in ottima forma ma devo pensare giorno per giorno, è la tappa regina del Tour - ha concluso -. Oggi abbiamo vinto, domani vedremo. Faremo il nostro ritmo, il nostro piano, non ci preoccupiamo di altro se non quello che facciamo tutti i giorni, ovvero rimanere compatti come squadra. Del Toro? Oggi forse era la mia giornata per avere una opportunità per vincere, domani ci occuperemo che possa lottare per questa magnifica maglia bianca (di miglior giovane, ndr)".

Tour de France: le classifiche dopo la 19ª tappa

CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA GIALLA) 1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 67h53'00" 2. Remco Evenepoel BEL (Red Bull-Bora-Hansgrohe) a 7'11" 3. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) 9'42" 4. Paul Seixas FRA 10'06" 5. Lenny Martinez FRA 13'00" 6. Mattias Skjelmose DEN 13'09" 7. Juan Ayuso ESP 15'58" 8. Richard Carapaz ECU 21'15" 9. Tom Pidcock GBR 21'30" 10. Jordan Jegat FRA 23'21".

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE) 1. Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) 502 punti 2. Jasper Philipsen BEL (Alpecin-Premier Tech) 445 3. Biniam Girmay ERI (NSN Cycling Team) 361 CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (MAGLIA A POIS) 1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 91 punti 2. Richard Carapaz ECU (EF Education-EasyPost) 90 3. Valentin Paret-Peintre FRA (Soudal Quick-Step) 84 CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (MAGLIA BIANCA) 1. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) 68h02'42" 2. Paul Seixas FRA (Decathlon CMA CGM Team) a 24" 3. Lenny Martinez FRA (Bahrain Victorious) 3'18".