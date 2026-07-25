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Pogacar ipoteca il suo 5° Tour de France. Carapaz vince la penultima tappa, è maglia a pois

L'ecuadoriano trionfa davanti ad Evenepoel, lo sloveno chiude una Grande Boucle da 'cannibale'
2 min
Pogacar ipoteca il suo 5° Tour de France. Carapaz vince la penultima tappa, è maglia a pois© EPA

Nulla toglierà a Tadej Pogacar il trionfo dei Campi Elisi di Parigi, dove chiuderà da Maglia gialla portando a casa il suo quinto Tour de France. Ma ancora una volta a prendersi la scena di questa edizione della Grande Boucle è stato Richard Carapaz, che mette il sigillo sulla maglia a pois dopo aver vinto la 'tappa regina' da Le Bourg D'Oisans all'Alpe d'Huez, 179,9 chilometri con un dislivello di 5.500 metri. "Per me è stato bellissimo questo Tour, vincere qui e ottenere la Maglia a pois. Penso di meritarlo", ha commentato, raggiante, il corridore ecuadoriano della Ef Education-EasyPost. "È stata una tappa durissima - ha raccontato - già nelle prime due salite ho speso tanto". Ma il bilancio, per lui, è stato quello di un "tour da sogno: sapevo a Barcellona che non ero pronto per la classifica generale, ma abbiamo tenuto la Maglia a pois che era il grande obiettivo. Il pubblico, anche quello a casa, mi ha dato grande fiducia e forza". Dietro di lui, al traguardo, Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), con un ritardo di 26 secondi e l'espressione stizzita all'arrivo, forse per una gestione che ha compromesso la possibilità della vittoria di tappa. Per il belga la performance è stata comunque positiva, dandogli la possibilità di rispondere alle critiche dell'ultimo periodo. "Ho dimostrato chi sono, che posso andare forte anche in montagna, di poter tenere il passo, di non essere così lontano nelle grandi corse e ho vinto anche le mie tappe”, ha rivendicato. “Questo è per chi mi criticava - ha continuato - commentando in modo negativo il mio approccio alla corsa". 

La passerella

Pogacar, intanto, si appresta al passaggio sotto l'Arco di Trionfo con la maglia gialla scolpita addosso. Risultato di un Tour condotto da autentico cannibale e coronato dal trionfo nella 19esima tappa, sempre all'Alpe D'Huez, battendo anche il record di tempo di Marco Pantani. Per la 20esima il fenomeno sloveno della Uae Team Emirates Xrg ha scelto una strategia da gregario in favore del compagno di squadra Isaac Del Toro, consentendogli di chiudere al terzo posto nella classifica generale alle spalle di Evenepoel.

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