Pogacar fa il... gregario. Carapaz, che sballo!

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Sulle pendici dei giganti Tadej Pogacar scandisce con passo solenne la propria marcia verso il trono. Croix-de-Fer, Telegraphe, Galibier, Alpe d’Huez. Dopo la brutale presa del potere – che già gli apparteneva – sulla montagna francese di Marco Pantani, la tappa regina del Tour de France ha spalancato le porte della storia al campione sloveno
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