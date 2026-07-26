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Pogacar fa il... gregario. Carapaz, che sballo!

Lo scalatore della EF conquista un’altra frazione e la maglia a pois. Kuss due volte a terra: beffato
1 min
Tour de FrancePogacar
Pogacar fa il... gregario. Carapaz, che sballo!© EPA

Sulle pendici dei giganti Tadej Pogacar scandisce con passo solenne la propria marcia verso il trono. Croix-de-Fer, Telegraphe, Galibier, Alpe d’Huez. Dopo la brutale presa del potere – che già gli apparteneva – sulla montagna francese di Marco Pantani, la tappa regina del Tour de France ha spalancato le porte della storia al campione sloveno

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