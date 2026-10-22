Tour de France 2027: annunciato il percorso. Al via in Scozia, 71 km a crono. C'è Montmartre

Svelato al Palais des Congrès di Parigi il percorso del Tour de France 2027. Nel rispetto della tradizione delle Grandi Partenze all'estero, questa volta la carovana nelle prime tappe si dirigerà in Scozia, dopo Barcellona nel 2026, Firenze nel 2024 e Bilbao nel 2023. Prevista una tre giorni in Gran Bretagna, dalla Scozia al Galles, prima di ripartire per la Francia. Partenza il 2 luglio da Edimbrgo - tredici anni dopo lo Yorhshire - il punto più a nord nella storia per una partenza del Tour, leggermente più a nord di Copenaghen (2022). Il percorso si sviluppa su un totale di 3.479 chilometri distribuiti in 21 tappe e oltre alla storica e inedita Grande Partenza dal Regno Unito, vedrà il ritorno di un elevato numero di chilometri a cronometro e una sequenza che vedrà i corridori affrontare prima le Alpi e poi i Pirenei. L'edizione numero 114 della Grande Boucle che si chiuderà il 25 luglio presenta un dislivello complessivo record di ben 53.450 metri. e 71 km totali a cronometro individuale, la cifra più alta registrata dal 2012. Saranno due le prove contro il tempo fondamentali per gli uomini di classifica: la 7ª tappa di 38 km da Blois a Chambord.E la 16ª tappa di 33 km nei dintorni di Toulouse. La catena montuosa verrà affrontata nell'ordine classico: Massif Central, Jura, Alpi e infine Pirenei. In totale ci saranno 6 tappe collinari e 6 tappe di alta montagna, con ben 3 arrivi in quota.La corsa si infiammerà sui giganti alpini, con frazioni impegnative che vedranno l'arrivo in quota sulle pendenze del Grand Colombier e a Les Saisies. Un test speciale per gli scalatori sarà anche la celebre Côte de Domancy verso Sallanches. Per quanto riguarda i Pirenei le montagne del sud decideranno la corsa nella terza settimana.