Vuelta, ennesimi casi Covid: Yates e Sikavov costretti al ritiro

Simon Yates e Pavel Sikavov lasciano la Vuelta. Il 30enne corridore britannico leader della BikeExchange è costretto al ritiro dopo essere risultato positivo al Covid. Lo ha annunciato il team. Yates, trionfatore nell'edizione 2018, aveva presentato sintomi durante la notte: leggera febbre e dolori muscolari. Il russo naturalizzato francese della Ineos Grenadiers, invece, non ha presentato alcun sintomo ma è comunque risultato positivo. Dall'inizio della Vuelta, lo scorso 19 agosto, almeno 18 corridori sono risultati positivi al Covid. Ieri altri quattro ciclisti avevano rinunciato a disputare la crono perché positivi al tampone: l'inglese Ethan Hayter (Ineos Grenadiers), l'australiano Harry Sweeny (Lotto-Soudal), lo spagnolo José Herrada (Cofidis) e l'irlandese Sam Bennett (Bora), vincitore di due tappe e in corsa per la maglia verde.