Vuelta, Groves vince la seconda tappa: finale in volata. Van Aert nuovo leader

Kaden Groves ha vinto in volata la seconda tappa della Vuelta di Spagna, la frazione pianeggiante di 194 km da Cascais a Ourem. Alle spalle dello sprinter dell'Alpecin-Deceuninck si è piazzato Wout Van Aert, nuova maglia rossa grazie ai sei secondi di abbuono. Terza piazza per Corbin Strong (Israel Premier Tech). Decimo posto per Filippo Baroncini (UAE Team Emirates), migliore degli italiani.