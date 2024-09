Vuelta, Roglic re di Spagna per la quarta volta

Roglic: "Adesso la 5ª Vuelta"

Spicca anche il tempo segnato da Stefan Kung, che nell'ultima crono da 24,6 chilometri fa 8'22" al primo rilevamento. Al secondo passaggio ha poi guadagnato 41" su Vacek. Roglic ha comunque provato l'assalto per la vittoria finale, chiudendo però al secondo posto. Queste le parole dello svizzero: "Ho aspettato davvero tanto per arrivare a questo risultato, sapevo che avrei potuto avere la mia chance. Oggi eravamo stanchi, la mia prima vittoria di tappa in un grande giro è davvero incredibile". Così invece il quattro volte campione della Vuelta: "È stato difficile, ma tutto è andato bene e sono felice. Ho visto la prestazione di Kung, sappiamo tutti quanto è forte in questo tipo di cronometro, voglio congratularmi con lui, ha fatto un ottimo lavoro. La Slovenia ha vinto tre grandi giri? Non ho parole, è incredibile, serve tanto sacrificio per arrivare a questi risultati. Cinque vittorie alla Vuelta? Sarebbe davvero bello", ha dichiarato Roglic.