Battaglin racconta l'impresa: "La Vuelta si vince così"

Giovanni Battaglin è uomo da record: nel 1981 ha conquistato Girti e Vuelta. Vincere nello stesso anno le massime corse a tappe di Spagna e Italia è impresa da grandi. Oltre al vicentino di Marostica ci sono riusciti solo Eddy Merckx (1973) e Alberto Contador (2008). Quando alla Vuelta trionfarono Battaglin e Merckx il calendario del grande ciclismo era differente. Quello spagnolo era il primo dei tre grandi Giri. Il record di B