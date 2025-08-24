Vuelta, 2ª tappa: Vingegaard beffa Ciccone e si prende la maglia rossa. Caduta di gruppo nel finale

Impresa di Jonas Vingegaard nella seconda tappa della Vuelta, svoltasi anche questa in territorio italiano, da Alba a Limone Piemonte lungo 159,6 km, caratterizzata dal maltempo. Il danese vincitore di due Tour de France è rimasto coinvolto in una caduta quando mancava una ventina di chilometri al traguardo, ma nonostante una vistosa 'sbucciatura' a un gomito si è rialzato, e con l'aiuto del compagno di squadra Victor Campenaerts, andato a terra e rialzatosi anche lui, è poi riuscito a rientrare in gruppo. La tappa, con arrivo in salita, si è decisa all'ultimo chilometro e protagonista sfortunato è stato Giulio Ciccone che sembrava aver piazzato la botta vincente e invece è stato 'infilato' proprio da Vingegaard, vittorioso sul 'camoscio' abruzzese per mezza ruota. Seguono nell'ordine d'arrivo terzo David Gaudu (Groupama FDJ), quarto Egan Bernal (Ineos) e quinto Joao Almeida (UAE). Per Vingegaard c'è anche la maglia rossa di leader della classifica generale."Oggi si è venuta a creare un'opportunità di vincere e mi sono buttato dentro. Sono felice, perchè era passato parecchio tempo dalla mia ultima vittoria. Sono contento di come mi sono sentito e di come si è comportata la squadra. E sono felice di essere in maglia rossa".
Vingeaard oltre la caduta: "Fa sempre male finire per terra"
Così Jonas Vingegaard dopo aver beffato Giulio Ciccone sul traguardo della seconda tappa della Vuelta, a Limone Piemonte: per il danese è stato il ritorno al successo a quasi sei mesi dall'ultima vittoria. Sul duello in volata con Ciccone, con il danese in rimonta sull'abruzzese che ora è secondo anche in classifica generale a 4" dalla maglia rossa, Vingeaard spiega che "prima dell'ultima curva pensavo fosse impossibile superarlo, ma ho visto che c'era ancora spazio ed è stato necessario per prendersi la vittoria". Ma oggi il danese vincitore di due Tour è anche finito a terra in una caduta che ha coinvolto una decina di corridori a una ventina di chilometri dal traguardo e sull'asfalto bagnato: "Non ci sono conseguenze dopo la caduta - commenta Vingegaard -. Fa sempre male finire per terra, ma non ho sentito alcun dolore. La strada era scivolosa, ma per fortuna le conseguenze sono stati minori". Così invece Ciccone: "Ho perso l'attimo. La gamba è buona, peccato, volevo prendere la maglia ma ci riproveremo. La caduta di Vingegaard in gruppo? Oggi era pericolosissimo, c'è stato un tratto nel quale non si stava in piedi. Bisogna essere corretti nello sport, non si vince con un avversario che cade".
L'ordine di arrivo
Questo l'ordine d'arrivo della seconda tappa della Vuelta a Espana 2025, l'Alba-Limone Piemonte di 159.6 km:
- 1. Jonas Vingegaard DEN (Visma-Lease a Bike) in 3h47'14"
- 2. Giulio Ciccone ITA (Lidl-Trek) s.t.
- 3. David Gaudu FRA (Groupama-Fdj) s.t.
- 4. Egan Bernal COL s.t.
- 5. Joao Almeida POR a 02"
- 6. Felix Gall AUT s.t.
- 7. Jai Hindley AUS s.t.
- 8. Juan Ayuso ESP s.t.
- 9. Matteo Jorgenson USA s.t.
- 10. Tom Pidcock GBR s.t.