Vuelta, Ciccone: "Scelto un rapporto che era troppo duro”

Giulio spiega così la beffarda rimonta subita sul traguardo: "Peccato per la maglia, ci riprovo per i tifosi caldi con me. Era giusto non accelerare con Jasper a terra"
Daniele Tirinnanzi
1 min
VueltaCicconeVingegaard
Vuelta, Ciccone: "Scelto un rapporto che era troppo duro"

Per un pugno di centimetri. Sporchi e maledetti, quelli che fanno la differenza tra una buona prestazione e una giornata da ricordare in una carriera che è comunque ormai salita di livello. Nel giorno in cui Giulio Ciccone sfiora la vittoria di tappa a Limone Piemonte, primo arrivo in salita dell’ottantesima edizione della Vuelta, la consapevolezza di essere ormai stabilmente al tavolo dei grandi è la certezza da cui ripartire per l’

