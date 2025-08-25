Vuelta, Ciccone: "Scelto un rapporto che era troppo duro”

Per un pugno di centimetri. Sporchi e maledetti, quelli che fanno la differenza tra una buona prestazione e una giornata da ricordare in una carriera che è comunque ormai salita di livello. Nel giorno in cui Giulio Ciccone sfiora la vittoria di tappa a Limone Piemonte, primo arrivo in salita dell’ottantesima edizione della Vuelta, la consapevolezza di essere ormai stabilmente al tavolo dei grandi è la certezza da cui ripartire per l’