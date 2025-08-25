Vuelta, a Ceres vince Gaudu ma Vingeegard conserva la maglia rossa. Ciccone è lì

La tappa

La tappa odierna è stata segnata anche dalla lunga fuga dello statunitense Sean Quinn (EF Education - Easypost), che è stato tra i primi attaccanti dopo pochi chilometri dal via. Un quartetto composto anche dall'azzurro Alessandro Verre (Arkea B&B Hotels), dall'austriaco Patrick Gamper (Team Jayco Alula) e dal belga Luca Van Boven (Intermarché-Wanty), che in vista del primo Gpm di giornata, quello di Issiglio di seconda categoria (con pendenza media del 6,5%), ha toccato anche i due minuti e mezzo. È in questa fase che Verre ha alzato il ritmo, portandosi dietro il solo Quinn, mentre Gamper e Van Boven hanno perso terreno. L'azzurro non ha avuto problemi ad aggiudicarsi la salita, prendendo cinque punti e riguadagnando la maglia a pois, effettuando il controsorpasso su Vingegaard. Verso il traguardo volante di Cuorgnè il gruppo si è allungato e ha ripreso Gamper e Van Boven, con Pedersen che è transitato per terzo al traguardo volante dietro a Quinn e Verre e davanti a Vingegaard. A circa 38 chilometri da Ceres, Quinn è di fatto rimasto da solo, prima di essere definitivamente ripreso a 19 chilometri dal traguardo. Domani è in programma la quarta tappa, la Susa-Voiron, di 206.7 chilometri: la Vuelta saluterà dunque il Piemonte e gli appassionati italiani.