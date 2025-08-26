Cirio: "Vuelta in Piemonte un successo, una vetrina sportiva di altissimo livello"

Non solo tennis e calcio in Piemonte, ma ora anche ciclismo con la Vuelta. Un evento di livello internazionale. Il via del giro spagnolo proprio dalle città sabaude che hanno accolto il circus e le migliaia di appassionati delle due ruote accorsi per dar vita a qualcosa di unico. Le prime quattro frazioni si sono svolte proprio in Italia, Torino , Alba, Novara, Cuneo con tappe in cui gli scalatori hanno potuto fare la differenza, visto il percorso in salita con una pendenza media del 5% e punte del 10%. Anche perchè il ciclismo nel cuneese è quasi una religione. E mentre il tour spagnolo prosegue il suo corso in terra piemontese è già tempo di bilanci.

Cirio: "Siamo pronti per ospitare eventi internazionali"

Il Presidente della Regione, Alberto Cirio, ha le idee chiare: "Abbiamo vissuto giorni straordinari, il Piemonte è stato il cuore pulsante del grande ciclismo internazionale, accogliendo la Vuelta 2025 con entusiasmo, passione e una partecipazione popolare che ha superato ogni aspettativa. Il nostro territorio ha risposto con calore, ordine e professionalità: dalle città ai piccoli borghi, abbiamo dimostrato di essere pronti per ospitare eventi internazionali di questa portata. Questa competizione è stata molto più di una corsa ciclistica: è stata una festa dello sport, una celebrazione del territorio e un'occasione per rafforzare il legame tra il Piemonte e il ciclismo". Gli fa eco l'Assessore al Turismo e Sport, Paolo Bongioanni. "Le quattro tappe piemontesi della Salida Oficial sono state una vetrina sportiva di altissimo livello, un'occasione per mostrare al mondo la bellezza dei nostri territori, l'efficienza delle nostre comunità e la nostra capacità organizzativa. Siamo orgogliosi di aver scritto insieme una pagina importante, che resterà nella memoria collettiva e darà impulso anche al nostro turismo, alla nostra economia e alla promozione culturale del Piemonte".

Le parole del patron de La Vuelta

"La partenza de La Vuelta 25 dal Piemonte ha superato le nostre aspettative. Siamo arrivati in una regione con una lunga tradizione ciclistica e ci siamo sentiti come a casa grazie alla calorosa e affettuosa accoglienza dei tifosi". Così Javier Guillén, direttore generale de la Vuelta a España. "Il gruppo ha pedalato attraverso scenari carichi di storia e di una bellezza naturale impressionante - ha aggiunto -, con il passaggio attraverso le Alpi come momento culminante, qualcosa che ci emozionava particolarmente". Secondo il patron della Vuelta "dal punto di vista sportivo, sono state tappe molto intense e divertenti, che hanno entusiasmato gli appassionati. Grazie alla stretta collaborazione con le autorità del Piemonte - conclude Guillén -, il passaggio de La Vuelta nella loro regione può essere definito un vero successo che ricorderemo sempre con grande affetto".