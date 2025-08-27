Vuelta, Colpo Turner! Gaudu, sogno rosso

Un sogno rosso. Intenso, infuocato. Con vittorie d'autore, protagonisti assoluti e colpi di scena. La Vuelta ha salutato l'Italia e il Piemonte dalla sua porta più ad ovest, partendo da Susa e sbarcando in Francia, nell'Isere. È il britannico dell'Ineos Grenadiers Ben Turner – incredulo e in lacrime dopo la chiamata last minute della sua squadra a causa del forfait di Lucas Hamilton - a dominare la folle vo