UAE vince la crono a squadre della Vuelta, Vingegaard di nuovo leader in maglia rossa

La Uae Team Emirates-XRG ha trionfato nella cronosquadre con partenza e arrivo da Figueres dopo 24.1 km, quinta tappa della Vuelta a Espana 2025 . La formazione emiratina ha chiuso la prova col tempo di 25'26", seconda la Visma|Lease a Bike, in ritardo di soli 8". Buona prova per la Lidl-Trek di Giulio Ciccone , terza a 9", quinta la Ineos di Filippo Ganna (al traguardo con un ritardo di 16").

Vingegaard torna in rosso

La prima prova prova contro il tempo nella corsa iberica ha dato segnali interessanti in vista delle prime salite, le due squadre più attese hanno risposto presente: in classifica generale il danese Jonas Vingegaard si riprende la maglia rossa. Durante la prova della Israel-Premier Tech un gruppo di attivisti pro-pal ha tentato di bloccare la squadra israeliana, ma dopo attimi di tensione la corsa è proseguita senza ulteriori conseguenze. Domani si torna in strada con la sesta frazione, la Olot-Andorra di 170.3 chilometri, una tappa dedicata agli scalatori con 3.475 metri di dislivello.