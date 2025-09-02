Vuelta, Vine vince la decima tappa e Vingegaard si riprende la maglia rossa

El Ferrial Larra Belagua (Spagna) - Secondo successo in questa edizione della Vuelta per Jay Vine , che vince la decima tappa, con partenza da Parque de la Naturaleza Sendaviva e arrivo in salita a El Ferrial Larra Belagua, e raccoglie la quarta vittoria per il team UAE Emirates XRG. Il corridore australiano, già leader della classifica scalatori, ha staccato i compagni di fuga sull'asperità finale, con lo spagnolo Pablo Castrillo, staccato 35", secondo alle sue spalle .

L'avvicendamento al vertice

Perde terreno nel finale il leader di classifica Torstein Traeen (Bahrain Victorious), che cede la maglia rossa a Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) accusando un ritardo di oltre un minuto dagli altri big. Sesta piazza per Giulio Ciccone (Lidl-Trek), che dopo un momento di difficoltà è riuscito a rimanere con gli uomini di classifica. In difficoltà invece Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) ed Egan Bernal (Ineos Grenadiers), che hanno perso rispettivamente 26" e 37" dai migliori. Nella generale Vingegaard precede adesso Traeen di 26" e Joao Almeida di 38". Domani è in programma l'undicesima frazione della corsa spagnola, la tappa mossa di 157 km con partenza ed arrivo a Bilbao.