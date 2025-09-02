Vuelta, Vine vince la decima tappa e Vingegaard si riprende la maglia rossa

El Ferrial Larra Belagua (Spagna) - Secondo successo in questa edizione della Vuelta per Jay Vine, che vince la decima tappa, con partenza da Parque de la Naturaleza Sendaviva e arrivo in salita a El Ferrial Larra Belagua, e raccoglie la quarta vittoria per il team UAE Emirates XRG. Il corridore australiano, già leader della classifica scalatori, ha staccato i compagni di fuga sull'asperità finale, con lo spagnolo Pablo Castrillo, staccato 35", secondo alle sue spalle.
L'avvicendamento al vertice
Perde terreno nel finale il leader di classifica Torstein Traeen (Bahrain Victorious), che cede la maglia rossa a Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) accusando un ritardo di oltre un minuto dagli altri big. Sesta piazza per Giulio Ciccone (Lidl-Trek), che dopo un momento di difficoltà è riuscito a rimanere con gli uomini di classifica. In difficoltà invece Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) ed Egan Bernal (Ineos Grenadiers), che hanno perso rispettivamente 26" e 37" dai migliori. Nella generale Vingegaard precede adesso Traeen di 26" e Joao Almeida di 38". Domani è in programma l'undicesima frazione della corsa spagnola, la tappa mossa di 157 km con partenza ed arrivo a Bilbao.