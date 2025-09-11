Tuttosport.com

Pellizzari spicca il volo! E ora l’Italia può sognare

Primo acuto in carriera per il 21enne marchigiano che alla Vuelta in un arrivo in salita stacca pure Vingegaard. A maggio ha chiuso 6° al Giro e adesso è 5° in Spagna. Giulio si candida per il Mondiale e per un grande futuro
Daniele Galosso
1 min
Pellizzari spicca il volo! E ora l’Italia può sognare© EPA

Giulio Pellizzari è saltato giù dal nido e ha spiegato le ali. Piroettando in un volo bellissimo. La prima vittoria in carriera del talento azzurro più limpido della sua generazione è una cartolina d’altri tempi: il bianco così candido della sua maglia di miglior giovane ha luccicato in contrasto al nero pece dell’Alto de El Morredero, scenario sconvolto da un recente, enorme, incendio. Ma ieri pomeriggio, per fortuna, le fiamme

