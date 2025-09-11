Pellizzari spicca il volo! E ora l’Italia può sognare

Giulio Pellizzari è saltato giù dal nido e ha spiegato le ali. Piroettando in un volo bellissimo. La prima vittoria in carriera del talento azzurro più limpido della sua generazione è una cartolina d’altri tempi: il bianco così candido della sua maglia di miglior giovane ha luccicato in contrasto al nero pece dell’Alto de El Morredero, scenario sconvolto da un recente, enorme, incendio. Ma ieri pomeriggio, per fortuna, le fiamme