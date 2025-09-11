Tuttosport.com

Ganna vince la 18ª tappa della Vuelta. Vingegaard resta in rosso, Almeida accorcia

Secondo successo consecutivo azzurro dopo quello di Pellizzari. In classifica, il portoghese guadagna 10'' al leader
1 min
Ganna vince la 18ª tappa della Vuelta. Vingegaard resta in rosso, Almeida accorcia© EPA

VALLADOLID (Spagna) - Filippo Ganna ha vinto la diciottesima tappa della Vuelta a Espana 2025, la cronometro di Valladolid di 12,2 chilometri. Il cronoman azzurro ha chiuso la propria prova in 13'00" inanellando il secondo successo consecutivo per l'Italia dopo quella di ieri di Giulio Pellizzari. Seconda posizione per Jai Vine (UAE Team Emirates XRG), a un solo secondo, terzo il compagno di squadra Joao Almeida a 8". 

La cronometro

È stata una frazione ridimensionata a causa della paura per le proteste filo-palestinesi, i manifestanti sin dalla prima tappa hanno interrotto e creato problemi per la presenza della Israel Premier-Tech: soltanto 12 km dei 24 previsti all'inizio, ma oggi non ci sono stati problemi. Almeida è riuscito a guadagnare 10" su Vingegaard che rimane però in maglia rossa. Domani si tornerà in strada per una tappa dedicata interamente ai velocisti, la Rueda-Guijuelo di 161,9 km. 

