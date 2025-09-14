Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Tappa e Vuelta: il re di Spagna è Vingegaard

Almeida non riesce ad attaccare la maglia rossa: oggi la passerella in una Madrid blindata. Pellizzari ko
Daniele Tirinnanzi
1 min
VueltaVingegaard
Tappa e Vuelta: il re di Spagna è Vingegaard © foto stefano sirotti-ag aldo liv

Festa con brivido per Jonas Vingegaard sulle rampe della Bola del Mundo. Il danese conquista la sua terza vittoria di tappa nella Vuelta edizione numero 80 e stasera - in una Madrid con misure di sicurezza eccezionali – potrà godersi il primo trionfo nella corsa a tappe spagnola, il suo terzo Grande Giro in carriera. Il braccio di ferro con Joao Almeida, il suo primo e unico vero sfidante, si esaurisce a poco più di un chilometro dal traguardo, sulle pende

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte