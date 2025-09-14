Tappa e Vuelta: il re di Spagna è Vingegaard

Scopri tutte le offerte
Hai già un abbonamento? Accedi
Festa con brivido per Jonas Vingegaard sulle rampe della Bola del Mundo. Il danese conquista la sua terza vittoria di tappa nella Vuelta edizione numero 80 e stasera - in una Madrid con misure di sicurezza eccezionali – potrà godersi il primo trionfo nella corsa a tappe spagnola, il suo terzo Grande Giro in carriera. Il braccio di ferro con Joao Almeida, il suo primo e unico vero sfidante, si esaurisce a poco più di un chilometro dal traguardo, sulle pende
Abbonati per continuare a leggere
Hai già un abbonamento? Accedi