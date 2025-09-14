Vuelta, Vingegaard trionfa nel caos: ultima tappa e cerimonia annullate

Vittoria amara per Jonas Vingegaard . Il corridore della Visma–Lease a Bike ha vinto la Vuelta ma non nel modo in cui avrebbe voluto. Il danese, che aveva già messo in ghiacciaia il trionfo finale dopo la vittoria nella tappa di ieri a Bola del Mundo, non ha potuto festeggiare. Il finale di Madrid è stato, infatti, interrotto e dato per concluso dagli organizzatori a causa degli scontri tra manifestanti Pro Pal e polizia . La classifica generale, che vedeva il danese in testa, è stata quindi considerata definitiva. Vingegaard non ha né potuto tagliare il traguardo né ricevere la coppa sul podio. Per lui si tratta della terza Vuelta conquistata in carriera.

Le motivazioni dietro l'annullamento della cerimonia

A Madrid stanno continuando le proteste a favore della Palestina dopo che è stata annullata l'ultima tappa della Vuelta che si sarebbe dovuta concludere nella capitale spagnola. Un folto corteo si sta dirigendo verso Plaza de Cibeles dove sarebbe dovuta avvenire la premiazione, che è stata cancellata. Tensioni e nuovi scontri tra manifestanti e polizia si sono registrati lungo il Paseo del Prado. La ventunesima tappa della Vuelta a Espana 2025, la Alalpardo - Madrid di 103.6 chilometri, è stata ufficialmente annullata. Non ci sarà nessun vincitore di tappa, ma soprattutto non verrà effettuata la cerimonia di premiazione (per motivi di ordine pubblico dovuto alle manifestazioni filo-palestinesi), come confermato da una nota ufficiale degli organizzatori.