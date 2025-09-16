Tuttosport.com

Tutti contro Pogacar, Ciccone grandi sogni

La Vuelta e le classiche canadesi hanno chiarito la forma dei big verso il Mondiale: lo sloveno in pole per il bis. L’azzurro ha trovato la sua dimensione nelle prove di un giorno. Ma attenzione a Evenepoel e Del Toro
Daniele Galosso
1 min
VueltaPogacarCiccone
Tutti contro Pogacar, Ciccone grandi sogni© EPA

Madrid e Montreal sono distanti quasi 6.000 chilometri. Ma le indicazioni arrivate nelle ultime ore dall’una e dall’altra parte, con la claudicante chiusura della Vuelta e lo svolgimento delle classiche canadesi di fine estate, sono destinate a convergere. Dove? Su Kigali, naturalmente, la capitale del Ruanda che - da questo weekend e per tutta la prossima settimana - ospiterà la prima edizione africana di sempre dei Mondiali. S’è già detto di tutto: dag

