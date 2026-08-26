Pogacar, la fuga da 50 km e mette la Vuelta in tasca!

Andorra, Repubblica da grande impresa di Tadej Pogacar. Il fenomenale sloveno ha vinto per distacco la quarta tappa della Vuelta a Espana con partenza e arrivo ad Andorra La Vella. Al termine dei 105 km caratterizzati da salite lunghe e pedalabili il Campione del Mondo ha preceduto di 2’39” l’emergente belga Jarno Widar, Felix Gall, Oscar Onley e tutti gli altri principali avversari in classifica generale. Dopo 4 soli giorni di gara il leader Pogacar