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Pogacar, la fuga da 50 km e mette la Vuelta in tasca!

Lo sloveno compie una delle sue leggendarie imprese: attacca in solitaria con l’affondo più lungo della sua carriera: alla quarta tappa fa il vuoto nella classifica generale
Alessandro Brambilla
1 min
Pogacar, la fuga da 50 km e mette la Vuelta in tasca!© Agenzia Aldo Liverani Sas

Andorra, Repubblica da grande impresa di Tadej Pogacar. Il fenomenale sloveno ha vinto per distacco la quarta tappa della Vuelta a Espana con partenza e arrivo ad Andorra La Vella. Al termine dei 105 km caratterizzati da salite lunghe e pedalabili il Campione del Mondo ha preceduto di 2’39” l’emergente belga Jarno Widar, Felix Gall, Oscar Onley e tutti gli altri principali avversari in classifica generale. Dopo 4 soli giorni di gara il leader Pogacar

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