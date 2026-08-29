Pogacar cade e si ritira dalla Vuelta, addio Tripla Corona: a rischio il record di Coppi e Mondiale

Svolta clamorosa alla Vuelta di Spagna, la maglia rossa Tadej Pogacar è caduto a circa 30km dall'arrivo dell'8/a tappa, la la Puçol-Xeraco di 171km, ed è stato costretto al ritiro a causa di un brutto infortunio alla spalla sinistra. Il portacolori dell'Uae Team Emirates, recente vincitore del Tour de France e padrone assoluto anche di questa Vuelta, è caduto mentre era in gruppo e ha sbattuto violentemente a terra il braccio e la spalla sinistra. Impressionanti le immagini tv di un Pogacar sofferente per i dolori al braccio e alla spalla sinistra e con del sangue sul viso. Il campione del Mondo in carica ha provato a risalire in bicicletta, ma il tentativo è stato vano perchè troppo forte il dolore. A quel punto lo sloveno è salito sull'ambulanza ed è stato portato via per i primi accertamenti del caso. La corsa intanto prosegue sempre con il gruppo tutto compatto.
I prossimi impegni
Dopo aver dominato il Tour de France, vinto per la quinta volta in carriera, Pogacar era ad un passo dal completare la 'Tripla corona' vincendo anche la Vuelta. Lo sloveno, con tre vittorie di tappa, era infatti saldamente al comando della classifica generale con 3'50" sullo spagnolo Enric Mas (Movistar) che da domani sarà la nuova maglia rosa. L'ultimo ritiro di Pogacar in carriera risaliva alla Liegi-Bastogne-Liegi del 2023. In attesa di conoscere l'entità dell'infortunio, il fuoriclasse sloveno rischia però di compromettere tutto il finale di stagione. Pogacar puntava infatti a vincere il Giro di Lombardia per il sesto anno consecutivo, battendo così il record di Fausto Coppi, ma soprattutto a riconfermarsi campione del Mondo su strada a Montreal il prossimo 27 settembre.