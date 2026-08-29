Pogacar cade e si ritira dalla Vuelta, addio Tripla Corona: a rischio il record di Coppi e Mondiale

Svolta clamorosa alla Vuelta di Spagna, la maglia rossa Tadej Pogacar è caduto a circa 30km dall'arrivo dell'8/a tappa, la la Puçol-Xeraco di 171km, ed è stato costretto al ritiro a causa di un brutto infortunio alla spalla sinistra. Il portacolori dell'Uae Team Emirates, recente vincitore del Tour de France e padrone assoluto anche di questa Vuelta, è caduto mentre era in gruppo e ha sbattuto violentemente a terra il braccio e la spalla sinistra. Impressionanti le immagini tv di un Pogacar sofferente per i dolori al braccio e alla spalla sinistra e con del sangue sul viso. Il campione del Mondo in carica ha provato a risalire in bicicletta, ma il tentativo è stato vano perchè troppo forte il dolore. A quel punto lo sloveno è salito sull'ambulanza ed è stato portato via per i primi accertamenti del caso. La corsa intanto prosegue sempre con il gruppo tutto compatto.