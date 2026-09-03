Vuelta, la curva della morte non frena Brennan

Sì, l’ inglese Matthew Brennan ha gli attributi per diventare uno dei primi 5 cacciatori di classiche al mondo. Lo si è visto anche ieri nella Cartagena-Lorca della Vuelta a Espana. Brennan ha trionfato allo sprint davanti al francese Bryan Coquard, 3° l’eccellente Jordi Meeus. Matthew è della Visma-Lease a Bike e soprattutto ieri capitan Wout Van Aert gli ha fornito notevole aiuto. Seppur correndo da apripista negli ultimi 200 metri, il b