Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Vuelta, la curva della morte non frena Brennan

L’inglese rischia tutto a 220 metri dal traguardo nell’angolo acuto che Van Aert supera in dérapage!
Alessandro Brambilla
1 min
Vuelta, la curva della morte non frena Brennan© Agenzia Aldo Liverani Sas

Sì, l’ inglese Matthew Brennan ha gli attributi per diventare uno dei primi 5 cacciatori di classiche al mondo. Lo si è visto anche ieri nella Cartagena-Lorca della Vuelta a Espana. Brennan ha trionfato allo sprint davanti al francese Bryan Coquard, 3° l’eccellente Jordi Meeus. Matthew è della Visma-Lease a Bike e soprattutto ieri capitan Wout Van Aert gli ha fornito notevole aiuto. Seppur correndo da apripista negli ultimi 200 metri, il b

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS