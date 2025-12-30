Dakar fascino senza età. A tutto gas sulla sabbia!

Il 3 gennaio parte la 47ª edizione della gara off road più dura e glamour che esista: dal 2000 si corre nel deserto dell’Arabia Saudita e l’anno scorso ha visto vincere Sanders su Ktm e Yazeed Al Rajhi al volante di una Toyota

30 dicembre 2025, 06:15 Mathias Cantarini 1 min