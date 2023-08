Malagò esalta gli Europei di Salto Ostacoli: "Spot per Milano e per l’Italia"

Nella sua decennale esperienza da presidente del Coni , di 'venue' e palcoscenici suggestivi ne ha visti tanti. Ma il colpo d'occhio e lo scenario che regala l' Ippodromo Snai San Siro nella seconda giornata degli " Italia. Open to Meraviglia–FEI Jumping European Championship 2023" , gli Europei di Salto Ostacoli in programma fino a domenica a Milano, non può che inorgoglire Giovanni Malagò . L'arena del Cavallo è uno spettacolo di sinergia che permette di ammirare non solo le prodezze di cavalieri, amazzoni e cavalli, ma che assicura - sottolinea - "un valore aggiunto" a tutto lo sport italiano.

"Qui si uniscono tanti discorsi e tanti ragionamenti, direi che è un cerchio che si chiude", racconta il capo dello sport italiano, "Questo è un luogo da sempre consacrato alle discipline equestri, a tutti i livelli, Milano è città olimpica...la sede del comitato organizzatore della Fondazione Milano-Cortina è praticamente alle nostre spalle e dagli uffici non dico che vediamo cavalieri e amazzoni che saltano gli ostacoli, ma poco ci manca! Mi sembra che sia un modo eccellente di valorizzare l'area, l'Ippodromo è qualcosa di storico. Poi c'è lo Stadio San Siro, dove ci sarà la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano-Cortina e che sarà prossimamente teatro della finale di Champions League di calcio. Tutto questo è qualcosa che dà un valore aggiunto allo sport italiano".

Milano ha ospitato nell'arco di pochi giorni tantissimi eventi di primo piano - World Cup di Ginnastica Ritmica, Campionati Mondiali di Scherma, Campionati Europei Femminili di pallavolo (nella vicina Monza) - e ci sarà anche il Gran Premio di Monza di Formula Uno: avere i cinque cerchi come orizzonte porta comunque a un altro livello, dal punto di vista dell'efficienza sportiva. "E' tutta una sinergia e tutto un movimento", riflette Malagò, "che dirigenti sportivi, politica locale e associazioni ovviamente si adoperano il più possibile per integrare come offerta e visibilità: questa secondo me è una tipica espressione di quello che può essere il traino dell'immagine dei cinque cerchi. L'Arena di Verona, ad esempio, è stata teatro della cerimonia inaugurale - che in realtà è stata la partita tra Italia e Romania - degli Europei di pallavolo femminili: è la stessa Arena dove ci sarà la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e di apertura delle Paralimpiadi. E' uno spot meraviglioso, come questo Europeo di Salto Ostacoli, per l'equitazione, per Milano, per l'Italia in assoluto".

All'Ippodromo Snai Siro l'Italia è in corsa per uno dei tre pass a Parigi 2024, la qualificazione ai Giochi Olimpici manca dal 2004... "E' una sofferenza", sospira il presidente del Coni, "ogni volta che ci sono le qualificazioni è una sofferenza: quindi, per favore, non fatemi dire altro".