Europei Salto Ostacoli: tra numeri da record e pubblico sold out, Milano vince la grande sfida

Un salto di qualità. È giusto definirlo così il bilancio presentato nel corso della conferenza stampa di chiusura dell’ Italia. Open to meraviglia-Fei Jumping European Championship 2023 che, dal 30 agosto al 3 settembre, si è disputato all’ Ippodromo Snai San Siro . La grande soddisfazione del management dell'evento è palpabile, non solo per aver riportato Milano sul tetto d’Europa, ma anche perché nel settembre 2024 ospiterà il concorso a 5 stelle (CSI 5*), dopo l'esperienza degli eventi, sempre all'Ippodromo Snai San Siro, a tre e quattro stelle, talmente positivi dall'aver poi determinato l'assegnazione di questo Europeo all'Italia. La squadra degli organizzatori, formata da Snaitech, Rcs Sport & Events, Sport e Salute e Fise, ha voluto fare un punto sul bilancio della manifestazione, alla presenza dei vertici della Fei, rappresentati dal segretario generale Sabrina Ibanez .

Fabio Schiavolin, presidente del Comitato Organizzatore e ad di Snaitech, ha parlato di grande successo evidenziando trend in impennata: "Abbiamo avuto 85 amazzoni e cavalieri provenienti da tutta Europa, in rappresentanza di 24 Paesi e si sono avvicendate quasi 2.600 persone in cinque giorni tra team, officials, maestranze e tutti quelli che hanno reso possibile l'organizzazione dell'evento". “In aggiunta – prosegue Schiavolin -, abbiamo avuto l'attenzione di 108 giornalisti e 110 fotografi accreditati provenienti da oltre 17 Paesi. Ciò ha prodotto oltre 60 ore di copertura televisiva, una delle cose che la Fei aveva più a cuore. Abbiamo avuto oltre 30 ore di live tra Sky, Rai ed EquTv, più lo streaming prodotto da Fei. Sono stati pubblicati 1.150 articoli tra testate cartacee e online e a livello di pubblico abbiamo avuto più di 11mila persone in queste cinque giornate di gare distribuite tra villaggio e campo di gara. È bello organizzare in maniera efficiente un evento del genere – chiosa il presidente del Comitato Organizzatore -, ed è ancor più bello se si riesce a reagire in maniera pronta ed efficace ad eventi come gli agenti atmosferici che sono una forza maggiore".

Anche Marco Di Paola, numero uno della Fise, è particolarmente soddisfatto del livello raggiunto da questo Europeo: "Devo dire che la manifestazione è stata un grandissimo successo, da ascrivere a chi è stato sul campo e allo staff. Tutti hanno collaborato e fatto fronte a emergenze importantissime, e a loro vanno i miei complimenti. Come Fise siamo estremamente soddisfatti dell'evento sportivo perché hanno partecipato i migliori al mondo in un impianto sportivo all'altezza di un evento di questa importanza. L'Italia – continua Di Paola con una nota di rammarico -, sperava naturalmente di acquisire il pass olimpico, ma bisogna dare atto che ai nostri avversari che hanno fatto un Campionato meraviglioso e sono stati formidabili. Cercheremo di recuperare a Barcellona. Ci tengo a ringraziare le istituzioni, ma anche Snaitech, RCS e Sport e Salute con le quali abbiamo lavorato per realizzare questo evento. Oltre al governo, che ci ha sostenuto attraverso il Dipartimento dello Sport e il ministero del Turismo consentendoci di fare un evento bellissimo nella capitale finanziaria del Paese".

Valeria Panzironi, direttore Strategie, Sviluppo e Shared Services di Sport e Salute, ha acceso un faro sull'importanza dell'evento dal punto di vista della mission di Sport e Salute sulla diffusione della pratica sportiva, l'inclusione e la lotta alla sedentarietà: "Parto da due o tre termini che ho sentito durante questa conferenza: 'bilancio', 'partenariato pubblico-privato' e 'squadra'. Il bilancio per Sport e Salute, che è la società in-house del governo sulle deleghe in materia di sport è assolutamente positivo, non solo per i numeri illustrati ma perché attraverso quest'evento pensiamo di aver - davvero - portato un messaggio. Quello di promuovere la massima diffusione dello sport a tutti i livelli attraverso un grande evento in una città come Milano. I nostri giovani che guardano ai migliori cavalieri e alle migliori amazzoni ne restano affascinati attivando un virtuoso processo di emulazione e, successivamente, di propagazione di quel messaggio. Ed è proprio quest'ultimo che ci sta a cuore e al centro di una delle nostre mission. La conferma arriva anche osservando l'attività social e le persone che siamo riusciti a raggiungere: un milione di utenti distribuiti su 123 Paesi. Altro dato molto interessante è la fascia di età raggiunta con un 70% collocato tra i 18 e i 34 anni e se solo riusciremo a far alzare dal divano per fare attività fisica una parte di queste persone, avremo centrato un obiettivo cruciale".

A chiudere la conferenza anche Paolo Bellino, amministratore delegato di RCS Sport & Events: “Negli ultimi due anni, con Milano Jumping Cup e con gli Europei di salto ostacoli, noi di RCS Sports & Events abbiamo scoperto la bellezza e il fascino degli sport equestri. Oggi a Milano è nata una nuova stella: quella che l’evento avrà in più il prossimo anno, in cui raggiungerà le ambite cinque stelle. Questo è motivo di orgoglio per tutto il Comitato Organizzatore ed è merito del gran lavoro della squadra, che ringrazio, ma la soddisfazione va condivisa anche con tutti coloro che ci hanno supportato”. L'ad di RCS Sport & Events ha poi ringraziato le istituzioni, gli sponsor e i media che hanno affiancato questa straordinaria avventura sportiva: “Prima di tutto il Governo, che è stato molto presente con il Ministero dello Sport e quello del Turismo, il Title Sponsor ENIT – Agenzia del Turismo e tutti i nostri partner: il Main Partner Frecciarossa, l’Official Timekeeper, Official Watch e Official Partner Longines, gli Associate Partner Intesa Sanpaolo ed Enel, gli Official Partner Fastweb, KEP Italia, Renaissance, PWC, ma anche gli oltre 25 Official Supporter. Attraverso le Media Partnership con Sky Sport, Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport, nonché il supporto di Radio Italia e i magazine del Gruppo Cairo – RCS Media, abbiamo dato una grande visibilità all’evento. A tutti i nostri Partner davvero grazie e appuntamento al 13 settembre 2024”.