Fieracavalli: EQUtv trionfa a Verona con una copertura televisiva mai realizzata prima

EQUtv, l’emittente televisiva del Masaf visibile in chiaro sul canale 151 del digitale terrestre, sul 220 della piattaforma Sky e sul 51 di tivùsat, è stata presente alla 125ª edizione di Fieracavalli presso il Padiglione 2 di Veronafiere per tutta la durata della manifestazione, con una copertura televisiva mai realizzata prima per questo evento.