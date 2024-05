Piazza di Siena, le Frecce Tricolori, i vertici dello sport e il sold out per la Coppa delle Nazioni

E' venerdì a Roma, ma a Piazza di Siena sembra già domenica. Le Antiche Tribune sono sold out già da mezzogiorno e i prati adiacenti l'Ovale sono la comoda alternativa 'green'. D'altra parte l'appuntamento con la Coppa delle Nazioni in una tipica giornata di sole romana, è troppo bello per non viverlo fino in fondo. La prima grande emozione arriva con l'Aeronautica Militare alle 13 e 30 in punto, quando le Frecce Tricolori, appena dopo l'Inno di Mameli, disegnano il cielo di verde, bianco e rosso attraversando lo spazio sopra Villa Borghese. In tribuna autorità, il colpo d'occhio è tra le alte uniformi dell'Aeronautica e non solo che si alternano agli abiti scuri degli ospiti.