Roma, al Circo Massimo arriva il Global Champions Arabians Tour

Debutta in Italia il Global Champions Arabians Tour , nuovo ed esclusivo circuito internazionale riservato ai cavalli arabi che sarà di scena venerdì 6 e sabato 7 settembre al Circo Massimo di Roma . Il concorso capitolino, sesta e penultima tappa del tour che attraversa le destinazioni più iconiche d’Europa e del Medio Oriente, riunirà i migliori esemplari e i migliori handler del mondo in una competizione innovativa riservata ai purosangue arabi, un evento unico nel suo genere che coniugherà il fascino millenario della Città Eterna alla maestosità senza tempo di una delle razze equine più pure e antiche della storia.

Il circuito

Inaugurato nel 2024, il Global Champions Arabians Tour è un nuovo ed esclusivo circuito internazionale di show morfologici riservato ai purosangue arabi. Una competizione di assoluta eccellenza e dal format innovativo, pensata per promuovere l’unicità e la bellezza di una delle razze equine più pure e antiche della storia e porre le basi per una nuova era nello sport del cavallo arabo. Con un montepremi complessivo di 17 milioni di euro, il più alto di sempre in questo settore, la prima edizione assoluta del Global Champions Arabians Tour si sviluppa su un calendario stagionale di 7 tappe nelle destinazioni più iconiche e dalla forte tradizione equestre d’Europa e del Medio Oriente. Come sesto e penultimo appuntamento della stagione, quello di Roma raccoglierà il percorso iniziato a Doha (Qatar, 1-5 febbraio) e proseguito ad Abu Dhabi (Emirati Arabi, 22-25 febbraio), Muscat (Oman, 30 marzo-1° aprile), Cannes (Francia, 11-12 giugno) e Valkenswaard (Olanda, 20-21 luglio). Dopo la Città Eterna il circuito culminerà con la tappa conclusiva in programma a Riyad dal 6 al 9 novembre.

Ciascuna tappa del tour vede competere sei differenti categorie di cavalli di diverse sezioni (Yearling Colts, Yearling Fillies, Junior Colts, Junior Fillies, Senior Stallions, Senior Mares) con l’assegnazione di punteggi per la determinazione di altrettanti ranking individuali, più tre classifiche generali (Overall) per i titoli più prestigiosi nelle categorie "Top Males", "Top Females" e "Top Handlers”.

Nobiltà e tradizione

Quello del Circo Massimo sarà un viaggio nella storia attraverso una delle razze equine più antiche e conosciute. L’unicità e l'eleganza dei cavalli arabi, discendenti diretti degli antichi destrieri del deserto, si fonderanno con l’aura storica del più grande stadio della Roma antica, creando un’atmosfera carica di emozione e grandezza. La storia del cavallo arabo risale a oltre 4.000 anni fa. Originario delle aride regioni della Penisola Arabica, fu allevato dalle tribù beduine per la sua resistenza, velocità e intelligenza. Queste tribù vivevano in ambienti difficili, e il cavallo arabo divenne un compagno indispensabile per la guerra, la caccia e la vita quotidiana. Nel corso dei secoli, il cavallo arabo si diffuse in tutto il mondo grazie alle conquiste e al commercio, influenzando profondamente lo sviluppo di molte altre razze equine. La sua bellezza distintiva, caratterizzata da una testa piccola e raffinata, grandi occhi espressivi e una coda portata alta, insieme alla sua natura leale e coraggiosa, lo ha reso un simbolo di nobiltà e prestigio. Oggi, il cavallo arabo è apprezzato non solo per la sua eredità storica, ma anche per le sue qualità eccezionali in discipline equestri moderne, dalla corsa all’endurance fino alle gare di morfologia, mantenendo intatta la sua fama di cavallo elegante e versatile.

Evento per tutti

Come già avviene per il Longines Global Champions Tour, la due giorni di manifestazione del GCAT al Circo Massimo sarà totalmente aperta al pubblico. Un’occasione imperdibile per assistere alla perfezione e alla bellezza di una delle razze equine più celebrate al mondo. Il Global Champions Arabians Tour non sarà solo una competizione, ma un’esperienza da vivere. Famiglie, appassionati di cavalli, amanti della storia e della cultura beneficeranno di numerose iniziative collaterali che saranno annunciate nei prossimi giorni. Le evoluzioni eleganti, le competizioni avvincenti e la magia di un’ambientazione unica renderanno ogni momento indimenticabile. Il Global Champions Arabians Tour di Roma sarà presentato ufficialmente alla stampa giovedì 5 settembre con una conferenza-evento esclusiva al Circo Massimo. Seguiranno ulteriori dettagli.